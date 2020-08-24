شكرا لقرائتكم والد مروان محسن: من يهاجموا ابنى صبية ومحللين هواة ومروان نجم نجوم جيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، هجوما ذريعا على مهاجمى نجله بسبب أدائه مع القلعة الحمراء.

وأكد والد مروان محسن فى تصريحات تليفزيونية: "من يهاجمون نجلى مجرد صبية ومحليين هواه، ومروان محسن نجم النجوم فى جميع المنتخبات بالمراحل العمرية".

وأضاف الكابتن محسن ثروت: "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين، ابني أهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك أو بيراميدز كان راح".

وكان مروان محسن مهاجم الأهلي، تعرض لعاصفة من الانتقادات بعد لقطته المثيرة في القمة 120 التي خسرها الأهلى أمام الزمالك مساء السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 21 من الدورى التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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مروان محسن شارك كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، واستقبل الكرة في الدقيقة 91، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الزمالك 2-1، عن طريق زميله السنغالي آليو بادجي، لكن الغريب أن مروان محسن ترك الكرة وابتعد عنها، ظنا منه أنه في حالة تسلل، وسط اندهاش كل من تابع المباراة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن مروان محسن لم يكن متسللا، وبالتالي أهدر على فريقه فرصة ذهبية ثمينة لإدراك التعادل، قبل أن يحسم الزمالك الأمور بهدف ثالث للاعبه الصاعد أسامة فيصل.

لقطة مروان محسن نال به انتقادات لاذعة من جانب جماهير الأهلي، وعاصفة من السخرية من أنصار الزمالك، عقب نهاية المباراة.