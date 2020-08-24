شكرا لقرائتكم محامى كريم نيدفيد: اللاعب جاهز للمشاركة وإصابته لم تتجدد ويرغب في الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالرحمن عادل، محامى كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إنه اللاعب لا يعانى من أية إصابات جديدة كما ردد البعض.

وقال محامى كريم نيدفيد فى تصريحات تليفزيونية: "إصابة اللاعب لم تتجدد وهو يركز فى التأهيل بالوقت الجاري، ونيدفيد جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، ولكن طبيب الأهلى والطبيب المعالج يرفضان الاستعجال فى العودة".

وعن قضية اللاعب ضد مركز التأهيل، علق محامى نيدفيد: "القضية متوقفة فى الوقت الجارى بالتنسيق مع النادى الأهلى ولم نتوصل لحل ودي، والأهم هو سلامة اللاعب".

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وأضاف عبدالرحمن عادل، أن اللاعب يرحب بفكرة الإعارة خارج القلعة الحمراء بداية الموسم الكروى الجديد، من أجل المشاركة وذلك استعدادا لأولمبياد طوكيو، حيث يرغب اللاعب فى الانضمام للفراعنة".

وتابع: "اللاعب يمتلك عدة عروض محلية والأهلى هو صاحب القرار فى إعارته".