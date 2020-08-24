شكرا لقرائتكم هاني شاكر: ثلاثية الزمالك في الأهلي تُدرس ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان هاني شاكر، أن الأهداف الثلاثة التي سجلها الزمالك في شباك ‏الأهلي جميعها تُدرس لجميع لاعبي كرة القدم.‏ وأضاف شاكر في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي ‏على شاشة قناة الزمالك:" بن شرقي قدم مستوى مميز للغاية كذلك ‏مصطفى محمد وهدفه الرائع في مرمى الشناوي".‏ وواصل:" وضح على لاعبي الزمالك التدريب على الجمل التكتيكية ‏واللمسات الجمالية التي ظهرت في مباراة القمة".‏ Advertisements وأكمل:" الدقائق الأخيرة حملت ضغط عصبي رهيب إلى أن جاء الهدف ‏الثالث الذي حسم القمة"‏ وصف الفنان هاني شاكر، ما حدث من مخرج لقاء القمة 120 بالمهزلة قائلا:" :" ما حدث من المخرج خلال السلام الوطني مهزلة ولم أرى هدا المشهد في أي مباراة في العالم". ووجه هاني شاكر الشكر لمجلس ادارة الزمالك ولاعبي الفريق الابيض والجهاز الفني على الفوز بالقمة والتتويجات الأخيرة للفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر: ثلاثية الزمالك في الأهلي تُدرس ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.