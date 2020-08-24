شكرا لقرائتكم شوط أول سلبى بين دجلة والاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين وادى دجلة والإتحاد السكندرى بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد بتروسبورت في ختام فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

جاءت احداث الشوط متوسط المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على مرمى الفريقين ، بالرغم من رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز وخاصة أصحاب الأرض أصحاب المركز السادس عشر بجدول الدورى والذين حاولوا شن العديد من الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد السكندرى الذى زاد عن مرماه ببسالة ، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو الإتحاد استغلال هجوم دجلة في صناعة بعض الهجمات المرتدة عن طريق نور السيد وخالد قمر .

Advertisements

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاُ وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

ويسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لخطف النقاط الثلاث لإستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالتعادل مع الدراويش خارج ملعبه حيث قاد الفريق الدجلاوى في ثلاثة خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، انتهت الأولى قبل توقف المسابقة بالتعادل السلبى ثم فاز في اللقاء الثانى على حرس الحدود ثم تعادل مع الاسماعيلى، ويرغب المدرب اليونانى فى إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.

في المقابل يبحث طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى عن انتصار يدفعه للمربع الذهبى للمسابقة انتظاراً لنتيجة مباراته المؤجلة مع المصرى بغية مواصلة قطار النتائج الجيدة لزعيم الثغر هذا الموسم.