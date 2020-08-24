شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة ثبوت إيجابية حالة الوافد الجديد البوسني ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

وكشف النادي الكتالوني في بيان رسمي عن شعور اللاعب ببعض الانزعاجات وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس.

وأوضح البيان أن اللاعب في صحة جيدة ومعزول في المنزل الآن على أن يتم متابعة حالته في الفترة المقبلة. وأشار إلى عدم سفر اللاعب إلى برشلونة إلا بعد 15 يوما قبل الانضمام للفريق الكتالوني.

وانضم بيانيتش (30 عاما9، إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل لمدة أربعة مواسم، وبدأ مسيرته في ميتز الفرنسي عام 2007 قبل أن ينضم إلى روما في 2011. وخلال 5 مواسم مع روما خاض بيانيتش 200 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 40 آخرين. وانتقل بيانيتش إلى يوفنتوس في 2016 وخاض 171 مباراة سجل فيهم 22 هدفا وصنع 36 آخرين.