شكرا لقرائتكم كارتيرون: الزمالك ينافس على المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أنه يتحلى بالواقعية ويدرك أن ناديه ينافس فقط على المركز الثاني رغم الفوز 3-1 على غريمه الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتفوق كارتيرون على ناديه السابق الأهلي مرة أخرى بعدما فاز بمباراة السوبر المصرية على بطل الدوري بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح في فبراير وقبل توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وبعد العودة من كأس السوبر، رفض الزمالك مواجهة الأهلي في الدوري واعتبره الاتحاد المصري منسحبا مع فرض عقوبة إضافية بخصم ثلاث نقاط من رصيده في ختام الموسم.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة وبفارق 14 نقطة عن الأهلي الذي لم يكن قد خسر أي مباراة قبل مباراة القمة يوم السبت. ويأتي بيراميدز ثالثا وله 39 نقطة.

وقال كارتيرون لموقع الزمالك على الإنترنت: الفريق لن يفرط في الدوري كما يتردد ولكننا لابد أن نكون واقعيين بأننا ننافس الآن على المركز الثاني وسوف نجاهد بكل قوة حتى النهاية وجاهزون بدنيا للفترة المقبلة.