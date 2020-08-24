شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا يفوز بجائزة ستايريان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز ميجيل أوليفيرا متسابق فريق كيه.تي.إم تيك3 بسباق جائزة ستايريان الكبرى للدراجات النارية في النمسا، ليصبح أول برتغالي يحقق الفوز في هذه السباقات. وتوقف السباق بعد حادث مروع تعرض له مافريك بينياليس أحد المنافسين على لقب البطولة.

وتمكن أوليفيرا من تجاوز جاك ميلر متسابق براماك دوكاتي وبول إسبارجارو متسابق كيه.تي.إم المنطلق من الصدارة في اللفة الأخيرة من السباق ليحقق أول انتصار في هذه الفئة المتميزة لفريقه كيه.تي.إم تيك3.

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