شكرا لقرائتكم خبر عن أوجو يعتزل كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن دينيس أوجو، مدافع المنتخب الألماني السابق، اعتزال كرة القدم عن عمر 33 عاماً، وهو أحد أعضاء الفريق الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2010، وشارك في 12 مباراة دولية.

وكتب لاعب فرايبورج وهامبورج وشالكه وشتوتجارت السابق، على موقع «إنستجرام»: «قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم،حان وقت إجراء تغيير واتخاذ الخطوة التالية».

ويعد هانوفر، المنافس بالدرجة الثانية، آخر ناد لعب له أوجو، لكنه تركه في يناير/كانون الثاني الماضي.

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