موناكو يستهل الدوري الفرنسي بتعادل مثير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل موناكو مع مدربه الجديد الألماني نيكو كوفاتش الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بطريقة مثيرة بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه رينس صفر-2 إلى تعادل 2-2 أمس الأحد.

وتعد بطولة «الليج1» أولى بطولات أوروبا الخمس الكبرى التي تفتتح موسم 2020-2021.

وعُين كوفاتش الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مدرباً لموناكو بطل فرنسا عام 2017 في تموز/ يوليو الماضي خلفاً للاسباني روبرت مورينو.

وفاجأ رينس مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا (5) والمالي البلال توريه (21)، قبل أن يرد موناكو عبر اكسل ديازي (45+1) وبونوا بادياشيل (55).

وانتزع أنجيه فوزاً ثميناً من مضيفه ديجون عندما تغلب عليه 1-صفر.

ويدين أنجيه بفوزه إلى مهاجمه العاجي اسماعيل تراوريه الذي سجل الهدف الوحيد والأول في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 22 عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر تسديدة للسنغالي سادا ثيوب بيمناه من مسافة قريبة وتابعها بيمناه من مسافة قريبة أيضاً داخل مرمى الدولي السنغالي ألفريد غوميس.

وتأجلت مباراة مرسيليا وسانت إتيان إلى 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي ثالث مباراة تتأجل من المرحلة الأولى بعد مباراتي ليون مع مضيفه مونبلييه (15 سبتمبر)، وباريس سان جيرمان حامل اللقب مع ضيفه متز (16 منه)، بسبب مشاركة ليون وسان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليل مع ضيفه رين 1-1، وتلقى رين ضربة موجعة بطرد مدافعه الأيمن ساشا بوي في الدقيقة 35، ولم يتأخر ليل في استغلال النقص العددي لافتتاح التسجيل عبر جوناثان مبامبا، وسرعان ما تساوى الفريقان عدداً على ارضية الملعب بعد طرد المدافع الأيسر لليل الموزامبيقي رينالدو ماندافا بعد ثلاث دقائق، قبل أن ينجح المدافع داميان دا سيلفا في إدراك التعادل.