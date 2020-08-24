وارهولم يسجل ثاني أفضل رقم في 400 م حواجز

سجل العداء النرويجي كارستن وارهولم ثاني أفضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز مسجلاً 46.87 ثانية في لقاء ستوكهولم لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي أمس الأحد.

وحسّن وارهولم بطل العالم في النسختين الأخيرتين في 2017 و2019، بالتالي رقمه القياسي الأوروبي ومقداره 46.92 ثانية سجله في لقاء زيوريخ عام 2019 وكان على بعد 9 في المئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأمريكي كيفن يانج (46.78 ثانية عام 1992).

أقيم اللقاء أمام مدرجات خالية بسبب وباء كوفيد-19، ونجح وارهولم في تسجيل رقمه اللافت في سباق نزلت فيه الأرقام بشكل مثير في السنوات الأخيرة .