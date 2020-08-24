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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارهولم يسجل ثاني أفضل رقم في 400 م حواجز
تاريخ النشر: 24/08/2020
سجل العداء النرويجي كارستن وارهولم ثاني أفضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز مسجلاً 46.87 ثانية في لقاء ستوكهولم لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي أمس الأحد.
وحسّن وارهولم بطل العالم في النسختين الأخيرتين في 2017 و2019، بالتالي رقمه القياسي الأوروبي ومقداره 46.92 ثانية سجله في لقاء زيوريخ عام 2019 وكان على بعد 9 في المئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأمريكي كيفن يانج (46.78 ثانية عام 1992).
أقيم اللقاء أمام مدرجات خالية بسبب وباء كوفيد-19، ونجح وارهولم في تسجيل رقمه اللافت في سباق نزلت فيه الأرقام بشكل مثير في السنوات الأخيرة .
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