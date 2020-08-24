بيدرو: حققنا مكاسب مهمة من ودية الظفرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي العين، بعد مباراة فريقه الودية الأولى، والتي جرت مساء يوم أمس الأول أمام الظفرة، على استاذ هزاع بن زايد، ضمن دورة أندية أبوظبي لكرة القدم: أنا راضٍ عن الأداء، لكننا لا نزال في بداية الطريق، لذلك يتوجب علينا بذل المزيد من الجهد، استعداداً للموسم الجديد، قياساً بالتحديات الكبيرة التي تنتظرنا في شهر سبتمبر المقبل، والفترة الحالية مهمة جداً بالنسبة لنا، لأن المرحلة الماضية شهدت عملاً جاداً من جميع عناصر الفريق، وكان لابد لنا من تقييم الأداء، وفي اعتقادي المستوى جيد خلال المواجهة الودية الأولى، والواقع يؤكد أن العين هو الطرف الأفضل طوال فترة المباراة، وفي النهاية خرجنا بالمكاسب المرجوة من المواجهة، بعد أن فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب، وقدمنا أداءً منظماً، الأمر الذي كنا نسعى إليه، كما أن أداء اللاعبين على المستويين البدني والفردي كانا جيدين رغم ظروف الطقس، والنتيجة في مثل تلك المباريات ليست الأهم.

وأضاف: حرصنا على منح الفرصة لجميع عناصر الفريق الذين تواجدوا على دكة البدلاء وأغلبهم من اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا مع الفريق في الموسم الماضي، وعملنا على تقييم أدائهم وجودة مهارتهم، وهذا الأمر ليس مهماً بالنسبة للاعبين فحسب بل حتى الجهاز الفني بكل تأكيد.

وحول اللاعبين الجدد والعائدين من الإصابة، قال:«اللاعبون الجدد لا يزالون في المرحلة الأولى من التأقلم مع أسلوب لعب، بعد الدخول في أجواء الفريق مع زملائهم خلال الحصص التدريبية، وكذلك اللاعبون الذين لم يشاركوا في عدة مباريات بالموسم المنتهي مثل ريان يسلم ومحمد جمال وغيرهم من اللاعبين الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة مثل محسن عبدالله بالإضافة إلى جمال معروف الذي يشارك كبديل في العديد من المواجهات ويعمل دائماً على صناعة الفارق، وقد وقفنا على مستوى الجميع ورصدنا الأمور التي يتوجب علينا القيام بها في المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الفريق، وذكرت من قبل أن المباريات الودية مهمة للغاية، لتعزيز جاهزيتنا للموسم الجديد، ونرغب كثيراً في البداية القوية، في أولى مواجهاتنا الرسمية».

وحول الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق، محمد سعيد بوسندة، قال: لم يتوافر لدينا الوقت الكافي لتقييم حالته، ونأمل أن تكون إصابته خفيفة وخلال الأيام القادمة سنحصل على التقرير الطبي الخاص بإصابة اللاعب في الركبة، بعد أن خضع للفحص الطبي وأشعة الرنين المغناطيسي، حتى يكون لدينا إجابة مؤكدة عن حالته، غير أن وضعه مستقر في الوقت الحالي.