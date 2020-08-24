تعادل الشارقة واتحاد كلباء في الدورة الودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تعادل الشارقة واتحاد كلباء 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على استاد خالد بن محمد في الحزانة ضمن منافسات اليوم الثاني من دورة الشارقة الودية التي تقام استعداداً لانطلاق الموسم والتي تضم أيضاً خورفكان وعجمان اللذين يلتقيان اليوم الاثنين.

افتتح الشارقة التسجيل في الدقيقة 28 من الشوط الأول برأسية من المدافع سالم سلطان مستفيداً من ركنية البرازيلي إيجور كورنادو، وفي الدقيقة 47 ومن أول لمسة له بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني سجل المدافع الآخر شاهين عبد الرحمن الهدف الثاني ل«الملك» بضربة رأسية أيضاً.

وقلص التوجولي مالابا بكعب قدمه الفارق لاتحاد كلباء في الدقيقة 56 مستغلاً خطأ حارس المرمى درويش أحمد بعدما نزل بديلاً لعادل الحوسني، ثم أدرك البرازيلي فرنانديز التعادل في الدقيقة 67.

وكاد طارق الخديم يهدي هدف الفوز للشارقة في الثواني الأخيرة لكنه كرته أصابت القائم.

يذكر أن الشارقة كان خسر في الجولة الأولى من الدورة الودية أمام عجمان 2-1، في حين تعادل كلباء مع خورفكان 1-1.