«الزعيم» يدعم الألعاب الجماعية والفردية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد الله جمعة الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، المشرف العام للكرة الطائرة أن الفريق يستعد جيداً لخوض الموسم الجديد بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تم رسمها في نهاية الموسم السابق من قبل المدير الفني المونتنيجري فيسكو ووضع خطة خلال الثلاث سنوات القادمة في تكوين فريق جديد مؤلف من بعض العناصر الشابة وكذلك دعم الفريق حسب الخطة التي وضعها المدرب.

وحول التعاقدات الجديدة والتغيرات التي حدثت برحيل عدد من عناصر الخبرة قال: لابد أن يكون لديك لاعبون على مستوى عال من التميز وهنا أتحدث عن المحترفين الذين يشكلون قوة كبيرة بالفريق.

وعن خروج عناصر الخبرة قال: كان ذلك حسب رغبة الجهاز الفني ، وكان لا بد من منح بعض اللاعبين الشباب الفرصة للمشاركة.

وأكد عبد الله الدرمكي أن هناك تعاوناً ودعماً متبادلاً بين شركة نادي العين للألعاب الرياضية وأندية إمارة أبوظبي في شتى المجالات، ما يسهم بشكل كبير في ترسيخ العلاقة بين الأندية تحت مظلة وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، خاصة في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة وبتبادل اللاعبين.

وقال: تعاقدنا مع اللاعب سعيد راشد الكتبي من نادي الوحدة لمدة موسمين ونشكر نادي الوحدة على التعاون، كما تم التوصل لاتفاق شبه نهائي بين شركة نادي العين للألعاب الرياضية وإدارة نادي بني ياس لانتقال لاعب نادي العين عبد الله سيف المعمري، وهذا يعزز من الدور الكبير الذي يلعبه نادي العين في دعم مسيرة لعبة كرة الطائرة على مستوى إمارة أبوظبي.