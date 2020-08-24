بارما يقيل بطل صعوده



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر بارما الإيطالي أمس الأحد، التخلي عن مدربه روبرتو دافيرسا الذي منذ أن استلم الإشراف على الفريق عام 2016، صعد به من الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2018-2019.

ومن المفترض أن يستعين بارما بمدرب ليتشي السابق فابيو ليفيرانا بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بانتظار التأكيد الرسمي من النادي.

ووصل دافيرسا (45 عاماً) إلى الفريق عام 2016 حين كان في الدرجة الثالثة، ونجح في قيادته إلى الدرجة الثانية عام 2017 ثم أعاده إلى الأولى عام 2018، لكنه أنهى الموسم الأول بعد العودة في المركز الرابع عشر ثم الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر.