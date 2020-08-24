الديوانية يضم ويسلي بيريرا

تعاقد نادي الديوانية العراقي مع لاعب فريق فلومينيزي البرازيلي السابق، ويسلي بيريرا، لغرض تمثيل الفريق الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز الذي يتوقع أن ينطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل. ويعد لاعب فريق فلومنيزي البرازيلي، ويسلي بيريرا، رابع محترف اجنبي تتعاقد معه إدارة الديوانية، حيث سبقه ثلاثة لاعبين من بلجيكا، وإسبانيا،والأرجنتين.

وبات فريق الديوانية حديث الشارع الرياضي في العراق بعد تعاقداته الأخيرة، وينظر المراقبون لها على أنها تعاقدات نوعية ستجعل الفريق منافساً قوياً على المراكز الأولى في الدوري العراقي خلال الموسم المقبل.