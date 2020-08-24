شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة بني ياس والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن نادي بني ياس إلغاء مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام نظيره نادي الوحدة قبل ساعات من موعدها المقرر ضمن بطولة أندية أبوظبي الودية المقامة في العين تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري.
وأكد النادي استمرار الفريق في جدول البطولة، كما هو معلن عنه سابقاً، حيث يلعب السماوي في المباراة المقبلة مع العين غداً الثلاثاء ثم يختتم مشاركته في البطولة بمواجهة الظفرة يوم الجمعة المقبل.
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