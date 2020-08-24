شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ساخنة للكرة الطائرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” يعقد اتحاد الإمارات للكرة الطائرة الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد في الخامسة من مساء اليوم في فندق ماريوت في الجداف.

ويرأس الجلسة يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة بحضور الأعضاء وممثل الهيئة إلى جانب ممثلي جميع الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد الكرة الطائرة.

ويتوقع أن تشهد عمومية الطائرة اليوم بعض الشد والجذب خصوصاً من جانب الأندية ال5 التي تم تحويلها من أندية عاملة إلى مساندة.

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