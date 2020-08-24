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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوز موراي على تيافو تاريخ النشر: 24/08/2020 استمع كافح البريطاني آندي موراي وفاز 7-6 و3-6 و6-1 على الأمريكي فرنسيس تيافو في الدور الأول لبطولة سينسناتي (وسترن آند ساوثرن المفتوحة) في نيويورك مع عودة بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد توقف خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي ظل عدم السماح بحضور مشجعين، أقيمت المباريات في صمت تام في البطولة التي تعد بمثابة الإعداد الأخير لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 31 أغسطس/ آب الحالي.

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