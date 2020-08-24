شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز لبيزيكي في موتو 2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الإيطالي ماركو بيزيكي (كاليكس) الفوز في جائزة ستيريا الكبرى لفئة موتو 2 أمس الأحد رغم تجاوزه الخط ثانياً على حلبة ريد بول في سبيلبرج، مستفيداً من تخسير الإسباني خورخي مارتن (كاليكس) الذي كان أول الواصلين، مركزاً بسبب خروجه عن المسار في المنعطف الأخير، ليحقق فوزه الأول في بطولة العالم.

وقال بيزيكي «أنا سعيد جداً،قد بكيتُ مثل الطفل».

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