إصابة ميهايلوفيتش بـ «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بولونيا الإيطالي أمس الأحد أن مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يجعل المدافع الدولي السابق في وضع صحي صعب، لاسيما أنه كان مصاباً بسرطان الدم.

وكشف بولونيا أن مدربه البالغ من العمر 51 عاماً لا يظهر أي عوارض، وهو حالياً في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتطبيقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة، سيخضع جميع اللاعبين والعاملين في طواقم بولونيا للاختبارات اليوم الاثنين قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسبق لميهايلوفيتش أن غاب عن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الماضي بعد تشخيص إصابته بسرطان الدم، وقد خضع لعملية زرع نخاع عظم.