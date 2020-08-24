مشاركة مجتمعية في تحدي جمال الشعفار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



شهد شاطئ كايت بيتش في جميرا في دبي، أمس الأحد، سباق تحدي جمال الشعفار للمشي بمشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية، كما تواجدت بعض الأسر مع أطفالها وفئة أصحاب الهمم.

حظيت المبادرة بتجاوب مميز من المواطنين وعدد من المقيمين.

وأشاد جمال الشعفار، بالمشاركة الإيجابية من جميع فئات المجتمع، وقال إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ أن الرياضة أصبحت أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بصفة عامة.

وتوجه بالشكر إلى جميع العوائل التي شاركت في الفعالية المجتمعية التي جسدت الهدف الأسمى من الرياضة كملتقى جامع للأسر والأفراد، وتمنى أن تتواصل مثل هذه المبادرات المجتمعية.

ومن المكاسب التي تحققت من التحدي، أنها لفتت انتباه كل من تواجد على الشاطئ وحضروا إلى نقطة التجمع بالسؤال عن الفعالية وإمكانية المشاركة.

وتوجه جميع المشاركين بالشكر إلى جمال الشعفار الذي وفر كل مقومات وعوامل النجاح للتحدي من مشروبات وملابس وطاقم طبي.