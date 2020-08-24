شكرا لقرائتكم خبر عن بانيجا يتحضر لبدء مشواره مع الشباب السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي

أعلن نادي الشباب السعودي عن موعد وصول لاعبه الأرجنتيني الجديد إيفر بانيجا قادماً من إشبيلية الإسباني المتوج مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وتعاقد الشباب مع لاعب الوسط الأرجنتيني في يناير/ كانون الثاني الماضي في صفقة انتقال حر نظير 17 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

وذكر النادي السعودي أن رئيسه خالد البلطان تحدث مع بانيجا وقدم للأخير تهانيه باللقب الأوروبي وسعادته بأداء اللاعب الذي رسم للفريق الأندلسي هدفين من ثلاثة أهداف هزت مرمى الإنتر الجمعة،متمنياً أن يتابع اللاعب رحلة التألق في الدوري السعودي مع "الليث" حين يلتحق به في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

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