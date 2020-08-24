ورشة الموسم الكروي الجديد تستعرض تعديلات المسابقات واللوائح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء اليوم فعاليات ورشة عمل الموسم الرياضي 2020-2021 التي تنظمها رابطة المحترفين سنوياً، بحضور أكثر من 200 من ممثلي الأندية و مسؤولي المباريات، للتعريف بأبرز المستجدات والتعديلات الخاصة بلوائح المسابقات.

تستمر الورشة ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد" حرصاً على سلامة المشاركين والتزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من الورشة بعرض تعديلات لوائح مسابقات المحترفين والذي قدمه محمد باسل الجلاد مدير المسابقات وشهدت لائحة مسابقة دوري الخليج العربي عدة تعديلات، أبرزها السماح للأندية بتبديل خمسة لاعبين خلال المباراة استنادا للتعديل المؤقت على قانون اللعبة والذي أجاز تطبيقه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، على أن يتم إجراء التبديلات في ثلاث فرص لكل فريق خلال المباراة تجنبا لكثرة التوقفات كما يجوز إجراء التبديلات في استراحة بين الشوطين.

أعقب ذلك عرض تعديلات لائحة مسابقة كأس الخليج العربي وأبرزها تغيير نظام المسابقة من نظام المجموعتين إلى نظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب و الإياب من الدور الأول حتى نصف النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد ويصعد حاملا لقب دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي إلى الدور ربع النهائي مباشرة.

و شملت تعديلات لائحة مسابقة كأس الخليج العربي أيضا إلزامية تسجيل ثلاثة لاعبين إماراتيين من مواليد 1997 فما فوق في قائمة المباراة، بدلا عن خمسة لاعبين، مع إلغاء البند المتعلق بمشاركة ثلاثة منهم من بداية المباراة.

وفيما يخص تعديلات لائحة كأس سوبر الخليج العربي فقد منحت الفريق الفائز بمسابقة دوري الخليج العربي مزايا إضافية تشمل حق و أولوية اختيار توقيت حصة التدريب الرئيسية والمؤتمر الصحفي قبل المباراة.

بعدها تم عرض تعديلات لائحة مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما و شملت السماح بمشاركة حراس المرمى المسجلين في قائمة الفريق الأول و اللاعبين من مواليد 1998 وما فوق ممن يحملون الجنسية الإماراتية و يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية واللاعبين من فئة المواليد والمقيمين من مواليد 2000 وما فوق في المسابقة، على أن لا يتجاوز عدد المشاركين من هذه الفئات ثلاثة لاعبين.

وتضمن اليوم الأول من الورشة عرضا لتعديلات لائحة الاستادات وأرضيات الملاعب والتي تم من خلالها السماح بلعب المباريات على الملاعب المهجنة بنسبة لا تتجاوز 10% والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن كانت اللائحة تنص على اللعب على الملاعب من العشب الطبيعي فقط.

وتطرقت الورشة إلى تحديثات لائحة المعدات و دليل الأمن والسلامة ودليل بطاقات الاعتماد.

وقدمت نورة عادل مدير الإعلام شرحاً حول أبرز تعديلات لائحة الإعلام و شملت المؤتمرات الصحفية، والمنطقة المختلطة، وآلية دخول المصورين للملاعب.

فيما سلط جمال عبدالناصر مدير عمليات البث الضوء على تعديلات لائحة البث و النقل التلفزيوني و تضمنت غرف التعليق و المقابلات الموجزة مع المدربين و لقطات المباريات وغيرها من متطلبات البث التلفزيوني.

و أختتمت فعاليات اليوم الأول من ورشة الموسم الجديد بعرض تحديثات لوائح التسويق و قدم خلالها مالك دوغان مدير إدارة التسويق و الشؤون التجارية عرضا حول التجارب التسويقية التي نظمت في الموسم الماضي تضمن الإحصائيات ومخرجات المبادرات التسويقية ونتائجها.

وتواصلت جلسة التسويق بتقديم شرح لأبرز التعديلات في اللوائح التسويقية للموسم الجديد 2020-2021 و أهمية دور الرابطة والأندية في تطوير وتعزيز قيمة المنتج التلفزيوني، وما يترتب عليه من فرص استقطاب الرعاة.

وتم التأكيد على استمرار تنظيم المبادرات التفاعلية السابقة مثل وحدات التجوال وفعاليات المدارس والدوري الالكتروني وغيرها من المبادرات التسويقية.

وتتواصل الورش اليوم الاثنين بعرض بروتوكول المباريات خلال جائحة كورونا على أن تختتم الثلاثاء بمحور تقارير عمليات المباراة.