4 مباريات تحدد مصير الاتحاد في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

لا تحدد مباراة اتحاد جدة أمام ضيفه الفيحاء غداً الاثنين ضمن الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين مصير الأول وحده، بل قد تمتد لمصير المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وخطط الإدارة الاتحادية معاً، فالاتحاد الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة سيواجه الفريق الذي يتقدم عليه بمرتبة وبفارق نقطتين، ما يعني أن تحقيق الانتصار سيدفع بالعميد إلى 30 نقطة وينقله للمركز الحادي عشر مبتعداً بنسبة كبيرة عن حسابات الهبوط التي ستستقبل في هذه الحالة فريق الفيحاء، وسيدخل الاتحاد غرفة العناية المركز إذا ما فاز الفيحاء، حيث سيبتعد الأخير أكثر من منطقة الخطر ببلوغ الـ 32 نقطة وسيعود الاتحاد للوراء والأسوأ من ذلك للعميد بحال خسر أو تعادل هو وفاز الحزم أو الفتح في مباراتهم التي تقام باليوم نفسه.

وتتقارب خمسة أندية نقطياً هي الفيحاء «29 نقطة» والاتحاد والحزم «27 نقطة» والفتح «26 نقطة» وضمك «25 نقطة» ثم يأتي العدالة برصيد 20 نقطة في حسابات الهبوط.

ويخشى الاتحاديون أن تأتي الخسارة من الفيحاء الذي تغلب في الدوري 4-1 قاصمة لخطط الاستقرار على المدرب فابيو كاريلي الذي يعول عليه المدرج الاتحادي في إعادة اكتشاف المواهب ورسم الطريق أمام اتحاد قوي مثلما فعل في بناء فريق الوحدة الموسم الماضي.

ويتطور الخطر من نتيجة المباراة القادمة ليصل للإدارة التي استنفدت كل الإجراءات لإنعاش الفريق وإنقاذه من المستقبل المظلم، ومع أن إدارة أنمار الحائلي لا تحظى بشعبية الإدارات السابقة لعميد الأندية السعودية إلا أن النتائج الإيجابية بإمكانها التغطية على كثير من الملاحظات خاصة وأن المشجع الاتحادي في هذه المرحلة لا يطمح بغير إنقاذ الفريق من الهبوط أملاً في إعادة ترتيب الأوراق في الموسم المقبل الذي سينطلق منتصف أكتوبر.

وأمام الاتحاد 4 مباريات مفصلية لتحديد مساره تبدأ من لقاء الفيحاء وتتواصل بمواجهة الفتح المهدد أيضاً على أرض الأخير ثم يعود العميد لاستقبال النصر في لقاء صعب وسيكون أكثر صعوبة إذا ما جاءت المباراة وحظوظ فريق العاصمة بتحقيق اللقب قائمة، وأخيراً سيواجه الاتحاد فريق العدالة في الجولة الأخيرة.

يذكر أن 3 فرق ستهبط لدوري الدرجة الأولى منها فريقين بصورة مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الرابع عشر مباراة ملحق مع ثالث دوري الأولى.