شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تنظم محاضرة عن طب تقويم العظام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏ نظمت الهيئة العامة للرياضة عبر تطبيق «زووم» الافتراضي محاضرة حول «طب تقويم العظام» بمشاركة ممثلي الاتحادات الرياضية، وشرائح المجتمع المهتمين بطب تقويم العظام، وتأثيره على صحة العمود الفقري لدى الرياضيين بشكل خاص والنشاط البدني بشكل عام.

وسلطت المحاضرة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الأكاديمية العلمية العربية الألمانية الضوء على العديد من المشكلات الصحية المرتبطة باختلال التوازن العضلي في العمود الفقري ودور طب تقويم العظام «Osteopathy» في تشخيص وعلاج هذه الحالات من مبدأ طبي شامل وجديد وهو «التوازن العجزي - القزالي للعمود الفقري» وكيفية تحفيز الأعصاب القحفية لإعادة التوازن للعضلات.

أدار المحاضرة يحيى قباني من الهيئة العامة للرياضة والدكتور ماجد صنصور أخصائي طب تقويم العظام من الأكاديمية الألمانية حيث استعرضا أسباب فقد التوازن العجزي القزالي للعمود الفقري الذي يعود لعدة عوامل منها العمليات الجراحية والإصابات الرياضية.

تأتي المحاضرة بالتزامن مع عودة النشاط الرياضي بالدولة، وتعزيزاً لمفهوم الطب الرياضي وأهميته للتعرف على الإصابات التي تشكل خطراً على مستقبل اللاعبين وحرصاً من الهيئة العامة للرياضة على تقديم مفاهيم جديدة ومتقدمة في الطب الرياضي، وصحة الرياضيين ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في الطب الرياضي في القطاعات الرياضية الحكومية والخاصة.

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