تعرف إلى صناع الأهداف في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

لا يوجد في كرة القدم أجمل من تسجيل الهدف إلا طريقة صناعته، لذلك تبحث الأندية دائماً عمن يتقنون فن صناعة الأهداف وتقديم الهدايا للمواجهين للمرمى من أجل حسم النتائج.

ويزخر الدوري السعودي للمحترفين بعينة ليست قليلة من صانعي الأهداف ومدبري خطط التسجيل، ما يجعل الغلة التهديفية تصل مع نهاية الجولة 26 إلى 592 هدفا.

لكن من هم أبرز المساهمين في رسم هذه الأهداف حتى الآن ؟ يتصدر الهولندي من أصل مغربي يوسف الجبلي (الفيصلي) القائمة بصناعة 11 هدفا ليس هذا وحسب بل استطاع يوسف تسجيل 7 أهداف لمصلحة فريقه من خلال 23 مباراة خاضها وهو القادم مطلع الموسم 2019-2020 إلى الفيصلي قادما من دي غرافشاب الهولندي الذي يدين للجبلي بصناعة 6 أهداف وتسجيل خمسة أهداف في الموسم 2018-2019.

والجبلي من مواليد مدينة أوتريخت التي أنجبت أفضل اللاعبين الهولنديين أمثال فان باستن وإبراهيم أفيلاي، ومر اللاعب البالغ 27 عاما ببدايات صعبة اضطرته للعمل والتنقل حتى وصل للساحرة المستديرة وشق طريقه في عالمها.

ويأتي المغربي إدريس فتوحي (الحزم) في المرتبة الثانية بعدما صنع مسار 9 أهداف وسجل لفريقه 3 أهداف خلال 25 مباراة خاضها في الدوري.

ويواصل المغاربة حضورهم القوي في هذا الجانب حيث يحتل نور الدين أمرابط أيقونة النصر المرتبة الثالثة بصناعة 8 أهداف وأحرز 3 أهداف وهو على بعد صناعة هدف واحد من رقمه في الموسم الماضي الذي مرر الكرة فيه لتسعة أهداف.