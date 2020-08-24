نجاح كبير ومشاركة مميزة في دورة بناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دورة المستوى الثالث لمدربي رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها الأكاديمية الدولية بدبي على مدار يومين عن طريق «برنامج زووم».

حظيت الدورة بمداخلة من قبل الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والإفريقي، وبحضور ومتابعة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية وزايد الجلاف نائب الرئيس المدير العام.

قدم الدورة التي شهدت مشاركة مميزة من داخل وخارج الدولة المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين بالأكاديمية ومدير الشؤون الفنية، وتابعها كل من جاسم اشكناني مدير الشؤون الإدارية ومحمد عبدالكريم مدير العلاقات العامة، بجانب كل من راشد الزعابي مسؤول منطقة أبوظبي، والمحاضر الدولي صلاح العامري.

ونقل الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي خلال مداخلته تحيات رئيس الاتحاد الدولي رفائيل سانتوغا وكافة أعضاء الاتحاد الدولي، وقدم التهنئة على كل النجاحات التي حققتها الأكاديمية، مؤكداً دعمه الكبير واللامحدود للأكاديمية والقائمين عليها متمنياً مزيداً من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وركزت الدورة على عدة محاور أهمها الأنماط الجسدية والمواصفات الوراثية، ودور الجينات في تشكيل الجسم، والمراحل المتدرجة لعمليات الإحماء والتدريب وأهمية التسويق الرياضي.