شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يدعم حملة «سلام لبيروت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مليحة الرياضي المشاركة في حملة «سلام لبيروت» والدعم الكامل لها، وهي التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

وقام أعضاء مجلس إدارة نادي مليحة واللاعبون والفرق والأجهزة الإدارية والفنية والموظفون باستقبال صندوق الحملة وتقديم الدعم المتاح للحملة. وأوضح عبدالله سالم سعيد الخاصوني الكتبي نائب رئيس مجلس ادارة نادي مليحة المدير المالي للنادي أن نادي مليحة بجميع لاعبيه وفرقه وكوادره ومجلس إدارته حريص على التضامن مع الحملة الإنسانية «سلام لبيروت» مؤكداً أن النادي يعتز بهذه الجهود ويبارك الحملة ويؤكد من خلال مساهمته على أهمية التضامن والتعاضد في المواقف الصعبة.

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