توابع القمة.. رسالة من الخطيب للاعبي الأهلي.. ومروان محسن يطلب الرحيل.. وشوبير يتهم الإدارة الحمراء بـ«إهدار المال العام»

كتب: ضياء السقا

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، من لاعبي الفريق خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد ضرورة تقدير غضب جماهير الفريق عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الزمالك.

وقال الخطيب، في جلسة عقدها اليوم الأحد مع اللاعبين على هامش المران، إنهم مطالبون بضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب طالب اللاعبين بتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد رئيس الأهلي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.

مروان محسن يطلب الرحيل عن الأهلي

وفي سياق متصل، طلب مروان محسن، مهاجم نادى الأهلى، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهاجم الأهلي أن يشعر بالضغوطات النفسية الكبيرة التى يتعرض لها في الوقت الحالى، والتى يرى أنها السبب الرئيسى فى ابتعاده عن مستواه الفنى.

وأضافت مصادر مقربة من اللاعب، لموقع "مبتدا"، أنه حصل على وعد من مدير الكرة بنادى الأهلى، بدراسة طلبه فى الفترة المقبلة وحسم موقفه.

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شوبير يتهم الخطيب بـ «إهدار المال العام»

من جانبه، اتهم الإعلامي أحمد شوبير، مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بإهدار المال العام.

وجاء اتهام شوبير لإدارة الأهلي والخطيب بسبب غياب حسين الشحات، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية، جراء العملية الجراحية التي أجراها "في توقيت عجيب جداً"، بحسب تعبيره.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24": “عملية حسين الشحات جاءت في وقت عجيب جدًا، خاصة أنه كان هناك فترة توقف سابقة لم تُستغل، وهذا يعد إهدارًا للمال العام، بسبب غياب اللاعب لفترة طويلة الآن، رغم دفع مبلغ كبير في ضمه”.

وعن مباراة القمة، قال حارس مرمى الأهلي السابق إن تشكيل المارد الأحمر "كان فيه خطأ واضح، وهو إشراك محمد هاني على حساب أحمد فتحي"، مضيفاً: "مع كل الاحترام لهاني لكن أحمد فتحي يمتلك خبرات أكثر”.

واختتم شوبير تصريحاته بالقول: “السؤال الآن هل آن الآون لعودة صالح جمعة للتدريبات وللمباريات، مشيرا إلى أن العناد الزيادة يولد الكفر”.

يشار إلى أن الأهلي خسر أمام الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقميت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.