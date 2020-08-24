شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 العديد من الأخبارالمهمة و أبرزها ، بعد زلزال القمة ..صالح جمعة يدخل حسابات الأهلي قبل مواجهة الجونة، الأهلي يناقش التراجع عن تمديد عقد مروان محسن.

الزمالك يصرف 800 ألف جنيه لحازم إمام بعد قبول الالتماس

صرفت إدارة الزمالك 800 ألف جنيه لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، عبارة عن نسبة المشاركة الخاصة به عن منافسات الموسم الماضى، وذلك بعد تقدمه بالتماس حول تلك النسبة الخاصة بمشاركاته مع الأبيض فى الموسم المنقضى، وعاد اللاعب للمشاركة مع الفريق فى القمة 120 بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية ليحقق الأبيض فوزا بنتيجة 3 / 1 على الأهلى، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

مفاجأة.. الأهلي يناقش التراجع عن تمديد عقد مروان محسن

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

رئيس التليفزيون تحيل مخرج مباراة القمة للتحقيق بسبب السلام الوطنى

قررت نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، إحالة هشام عبد الودود مخرج مباراة القمة 120 بين الأهلى والزمالك للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب أخطاء إذاعة المباراة وأثارت غضب جماهير الزمالك.

وليد سليمان يزور محمد عبد الشافى فى المستشفى للاطمئنان عليه (صور)

زار وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء الأمس بين الأهلى والزمالك بكسر في الترقوة .

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الطبيب المعالج لـ مؤمن زكريا يكشف تطورات حالته الصحية

قال الدكتور محمود حميدة، أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس، الطبيب المعالج للاعب الأهلى مؤمن زكريا، إن مرض التصلب الجانبي الضمورى يصيب حوالى 5 آلاف حالة سنويا على مستوى العالم. وأضاف "حميدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "صعوبة هذا المرض تكمن في عدم وجود سبب يقيني للإصابة به".

مروان محسن يفتعل أزمة في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الزمالك ضد الأهلى

نشبت مشادة عنيفة داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي عقب دقائق قليلة من الخسارة التي تلقاها الفريق من الغريم التقليدي نادي الزمالك في واحدة من المفاجآت التي ضربت استقرار القلعة الحمراء مجدداً خلال الساعات الماضية.

بعد زلزال القمة ..صالح جمعة يدخل حسابات الأهلي قبل مواجهة الجونة

شارك صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وظهر صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر والتي أقيمت مساء اليوم، ليقترب من التواجد في قائمة الفريق بمواجهة الجونة المقبلة، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 9 آلاف دولار " يومية " حكام قمة الزمالك و الأهلي حصل طاقم الحكام الكرواتي الذى الذى أدار قمة الزمالك والأهلي فى الدوري المصري التى أقيمت مساء أمس وشهدت فوز الزمالك 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري ، على 9 آلاف دولار كبدلات يومية للحكام الـ6 طبقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا. الإسماعيلى يتعادل مع حرس الحدود 2/2 في مباراة مثيرة تعادل فريق حرس الحدود مع الإسماعيلى 2/2 في اللقاء الذى أقيم بينهما بإستاد حرس الحدود بالمكس ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى ، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 24 نقطة في المركز التاسع .

تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأحد، لمتابعة الشكوى الخاصة بأحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز الحالي والزمالك السابق، وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه، بجانب الفوائد على هذا المبلغ، بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا.