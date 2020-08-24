شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: زواجى لم يؤثر علىً فى الملعب والقمة حاجة عالمية وممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن زواجه لم يؤثر عليه سلباً فى الملعب كما يعتقد البعض، بل كان دافعاً له ومحفزا من أجل تقديم أداء أفضل، مشيداً بزوجته التى تدعمه بشكل مستمر ومتواصل، وتابع: "واقفة جنبى وتشجعنى بشكل مستمر.. والله على طول فى ضهرى".

وأضاف " محمد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الزواج كان دافعاً له فى تحسين مستواه، وتابع: "أنا أتجوزت وبعد أسبوعين دخلت معسكرات ووزنى نزل".

وعلق مصطفى محمد على مباراة القمة، قائلاً: "حاجة عالمية تخليك تستمتع وأنت تشاهدها".

Advertisements

وكان قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نادى الزمالك أصبح مستقرًا أكثر من السابق، بينما الأهلي بات تتهدده الأزمات الداخلية، وتابع: "أنا أهلاوى لكن الزمالك كان الأفضل.. الأهلى يحتاج إلى وقفة مع النفس".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن مباراة القمة أمس والتى جمعت بين القلعة البيضاء والحمراء، وفاز فيها الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف، هو المشاهد المصرى الذى استمتع بمنافسة كرة القدم بعد أن افتقدها كثيرًا.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كرة القدم عنوان للمتعة وبدأت هذه المتعة تعود من جديد بعدما كانت عنوان للمشاكل والمهاترات والدماء خلال الفترة الماضية، وتابع: "علينا أن نعيد الكرة عنونًا للمتعة".