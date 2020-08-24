شكرا لقرائتكم خبر عن محامي نيدفيد: إصابة اللاعب لم تتجدد.. وقضيته ضد مركز التأهيل متوقفة بالتنسيق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اللاعب لا يعاني من أية إصابات جديدة كما ردد البعض.
وأكد محامي كريم نيدفيد في تصريحات تليفزيوينة : "إصابة اللاعب لم تتجدد وهو يركز في التأهيل بالوقت الجاري" متابعا : "كريم نيدفيد جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر ولكن طبيب الأهلي والطبيب المعالج يرفضان الاستعجال في العودة".
وعن قضية اللاعب ضد مركز التأهيل، علق: "القضية متوقفة في الوقت الجاري بالتنسيق مع النادي الأهلي ولم نتوصل لحل ودي، والأهم هو سلامة اللاعب".
فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخاض الشيخ جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه بتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في ملعب التتش، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وغاب الشيخ عن المشاركة الجماعية بسبب شكوى من آلام في كاحل القدم، بعد تعرضه لإصابة في مباراة أسوان في بطولة الدوري الممتاز.
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