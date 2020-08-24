شكرا لقرائتكم خبر عن محامي نيدفيد: إصابة اللاعب لم تتجدد.. وقضيته ضد مركز التأهيل متوقفة بالتنسيق مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اللاعب لا يعاني من أية إصابات جديدة كما ردد البعض.

وأكد محامي كريم نيدفيد في تصريحات تليفزيوينة : "إصابة اللاعب لم تتجدد وهو يركز في التأهيل بالوقت الجاري" متابعا : "كريم نيدفيد جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر ولكن طبيب الأهلي والطبيب المعالج يرفضان الاستعجال في العودة".

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وعن قضية اللاعب ضد مركز التأهيل، علق: "القضية متوقفة في الوقت الجاري بالتنسيق مع النادي الأهلي ولم نتوصل لحل ودي، والأهم هو سلامة اللاعب".

من ناحية أخرى غاب وليد سليمان صانع العاب الأهلي عن مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأحد، بعد أن قام بإجراء أشعة عقب اصطدامه بمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك في مباراة القمة أمس، وخرج عبد الشافي مستبدلاً في المباراة نتيجة الاصطدام قبل أن يجري جراحة اليوم لمعاناته من كسر في الترقوة، في الوقت الذي حرص وليد سليمان على زيارته في المستشفى، في الوقت الذي أثبتت الفحوصات التي أجراها وليد سليمان معاناته من كدمة في عظمة الترقوة ليفضل الجهاز الطبي اعفائه من مران اليوم.