شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 23 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 23 / 8 / 2020 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها الأزمة التي افتعلها مروان محسن مهاجم الفريق في غرفة الملابس، عقب خسارة الأهلي امس امام الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري.

الترقوة تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي وتأهيل أحمد الشيخ

غاب وليد سليمان صانع العاب الأهلي عن مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأحد، بعد أن قام بإجراء أشعة عقب اصطدامه بمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك في مباراة القمة أمس، وخرج عبد الشافي مستبدلاً في المباراة نتيجة الاصطدام قبل أن يجري جراحة اليوم لمعاناته من كسر في الترقوة، في الوقت الذي حرص وليد سليمان على زيارته في المستشفى، في الوقت الذي أثبتت الفحوصات التي أجراها وليد سليمان معاناته من كدمة في عظمة الترقوة ليفضل الجهاز الطبي اعفائه من مران اليوم.

محمد محمود يؤدي مرحلة التأهيل الأخيرة وسيزا يجتمع بمعلول في الأهلي

واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي تنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وخاض محمد محمود جلسة في «الجيم»، ثم استكمل تدريباته بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل.

بعد زلزال القمة ..صالح جمعة يدخل حسابات الأهلي قبل مواجهة الجونة

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شارك صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وظهر صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر والتي أقيمت مساء اليوم، ليقترب من التواجد في قائمة الفريق بمواجهة الجونة المقبلة، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مروان محسن يفتعل أزمة في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الزمالك ضد الأهلى

نشبت مشادة عنيفة داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي عقب دقائق قليلة من الخسارة التي تلقاها الفريق من الغريم التقليدي نادي الزمالك في واحدة من المفاجآت التي ضربت استقرار القلعة الحمراء مجدداً خلال الساعات الماضية.

الخطيب يُطالب لاعبي الأهلي بتصحيح المسار في جلسة بالتتش

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة ساخنة من لاعبي فريقه طالبهم فيها بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات وضرورة مصالحة الجماهير بحسم بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال افريقيا بعد الخسارة أمام الزمالك أمس في مباراة قمة الدوري العام بنتيجة 3/1، ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة في بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل.