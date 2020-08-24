شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك: "لعبت فترة والحظ مكنش معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن المهاجم عليه أن يقدم أداءً أفضل فى الملعب بينما إحرازه للأهداف أمر توفيقى من عند الله سبحانه وتعالى، وتابع: "أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا.. والأجوان دى توفيق من عند ربنا".

وأضاف "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يلتفت إلى الذين ينتقدونه على عدم إحرازه للأهداف، مشددًا أن المهاجم من دوره يصنع فرصًا أيضًا للآخرين فى الفريق، وليس شرطاً أن يكون مقتصرًا دوره على تسجيل الأهداف، وتابع: "بحذف كل مواقع التواصل الاجتماعى بتعتى من على الموبايل قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم باسترجعها، ومش ببص على الانتقادات".

وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن هجوم البعض عليه، بسبب عدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة، قال محمد مصطفى مداعبًا "الإبراشى"، قائلاً: "أيه ده أنا كنت بتهاجم.. والله ما أعرف".