شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة مايك تايسون داخل كافيه حديث السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه الملاكم العالمى الأمريكى مايك تايسون، وهو يصلى بصحبة الملاكم السويدي بادو جاك، الحائز على عدة بطولات عالمية في الملاكمة داخل أحد الكافيهات.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على ظهور مايك تايسون وهو يصلى في أحد الكافيهات.

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