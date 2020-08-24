شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون ”الخليج 365” : الأهلي يُعيد النظر في ملف الصفقات ..ولغز التجديد لمروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون الخليج 365 أن إدارة الأهلي قررت إعادة النظر في ملفات الصفقات الجديدة واللاعبين الأجانب والنجوم المعارين بعد زلزال الخسارة من الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة القمة.

لمتابعة لايف شبانه علي تلفزيون الخليج 365

واكد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على تليفزيون الخليج 365 أن النادي كان بصدد إبرام صفقة واحدة اخري على مستوى خط الهجوم بجانب التعاقد مع طاهر محمد طاهر، إلا أن الهزيمة أجبرت إدارة الكرة على التفكير في تدعيم مراكز حراسة المرمي والمساك والظهير الأيمن والجناح وصانع الألعاب والمهاجم الصريح ، إلى جانب إعادة النظر فى التجديد لمروان محسن والذى يعد بالنسبة لي لغز ، وضم مروان علي حساب المغربي وليد ازارو.

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وأضاف شبانة أن الإدارة بدأت في إعادة النظر في ملف الأجانب من خلال تسويق نصف العدد المتواجد علي الأقل وعددهم 6 والتعاقد مع 2 لاعبين أجانب سوبر خاصة و أن العدد المسموح به هو 5 فقط، كما تناقش اللجنة ملف المعارين من خلال التركيز على عودة كل اللاعبين المهمين في ظل وجود نيه لعمل مذبحة بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين المقيدين حاليا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.