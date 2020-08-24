شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : الزمالك سأل عن خاتم سليمان ويُراضي عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن أحد أفرد الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني توجه لطاقم التحكيم خلال سير مباراة القمة من أجل التأكيد عليه بضرورة عدم ارتداء وليد سليمان جناح الأهلى لخاتم معدني في يده وذلك بعد التحذيرات التي وجها مرتضى منصور رئيس النادي للفريق إنهم عليهم عدم استكمال القمة في حالة ارتداء وليد سليمان للخاتم المعدني.

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وأكد شبانة أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق سيخضع لأشعة جديدة بعد أسبوعان لتحديد مدى التئام الكسر الذى تعرض له في عظمة الترقوة بعدما أجرى اليوم جراحة ناجحة في أحد مستشفيات المهندسين لتثبيت العظمة وذلك بتركيب شريحة ومسامير بعدما تعرض لإصابة في كرة مشتركة مع وليد سليمان في القمة 120 وإنه بات خارج حسابات الزمالك تماما في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف شبانة لتليفزيون الخليج 365 أنه سيتم تمديد وتعديل عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق خلال الأيام الجارية وذلك بعقد يفوق الـ5 مليون جنيه، من أجل الحفاظ على استمراره في صفوف الفريق وتقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة خاصة إنه كان محدد له الحصول على 4 مليون جنيه سنويا وهوا ما طالب اللاعب بزيادته حتى يقوم بالتوقيع على عقود

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.