شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعمال عبد الشافى : اللاعب يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد رضا مدير أعمال لاعب نادى الزمالك محمد عبد الشافى عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع بعدما أجرى اليوم جراحة ناجحة بعد إصابته بكسر فى الترقوة بمباراة القمة أمام الأهلى و التى فاز بها الأبيض 3 / 1 .

و قال مدير أعمال محمد عبد الشافى خلال مداخلة لـ برنامج زملكاوى على شاشة قناة الزمالك أن زيارة وليد سليمان جاءت بموافقة اللاعب ، مشيرا إلى أن وليد سليمان أستفسر عن تقبل عبد الشافى الزيارة أم لا قبل أن يذهب إلى المستشفى ، إلا أن اللاعب المصاب رحب بزيارة اللاعب ، خاصة أن الإصابة جاءت بسبب إلتحام بين كلا الثنائى عبد الشافى و سليمان فى لقاء القمة أمس .



ويغادر محمد عبد الشافى المستشفى، اليوم، الأحد، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التى أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الوشهدت مباراة القمة فوز الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.زمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.