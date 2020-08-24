شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف القسط الثاني من متأخرات اللاعبين منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام إدارة النادي بصرف القسط الثاني من متاخرات اللاعبين منتصف سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر الي المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وستقوم الإدارة بصرف القسط الأاخير من مستحقات اللاعبين المتاخرة عقب العودة من المغرب وتحديدا قبل مباراة العودة لتحفيز اللاعبين علي التأهل للنادي وحصد لقب البطولة.

من ناحية أخرى يدرس المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل والتراجع عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اشرف بن شرقي ان الدولي المغربي يدرس الاستمرار لموسم اخر في الزمالك قبل العودة الي أوروبا، للحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا واملا في لعب كأس العالم للاندية، كما أضاف المصدر ان بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.

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من ناحية اخري حرص وليد سليمان، جناح الأهلى، على تهنئة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، بالفوز فى مباراة القمة 120، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، قائلاً له:"احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له عبد الشافى عدم وجود أزمة بعدما تعرض لكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء القمة.

وحرص وليد سليمان على زيارة عبد الشافى فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء الأمس بين الأهلى والزمالك بكسر في الترقوة .