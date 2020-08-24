شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 23 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادي الزمالك اليوم الاحد 23 / 8 / 2020 العديد من الأحداث الهامة في مقدمتها اجراء محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق جراحة في عظمة الترقوة بعد اصطدام مع وليد سليمان لاعب الأهلي في مباراة القمة أمس التي انتهت بفوز الزمالك 3/1.

محمد عبد الشافى يغادر المستشفى اليوم بعد جراحة "الترقوة"

تقرر مغادرة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، المستشفى، اليوم، الأحد، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التى أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

طبيب الزمالك يعلن تفاصيل برنامج علاج محمد عبد الشافى بعد كسر الترقوة

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها اليوم، الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التى سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجيا.

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تعرف على سبب وجود أمير مرتضى فى اتحاد الكرة

تواجد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، فى مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأحد، لمتابعة الشكوى الخاصة بأحمد الشناوى حارس مرمي بيراميدز الحالي والزمالك السابق، وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى برد مقدم العقد الذى حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه، بجانب الفوائد على هذا المبلغ، بعدما حصل عليه منذ عامين تقريبًا.

محمد عبد الشافى بعد عملية "الترقوة": الحمد لله.. أنا أفضل".. فيديو

قال محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، إنه يشعر بتحسن بعد إجراء عملية تثبيت عظمة الترقوة بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، قائلاً:"الحمد لله أنا أفضل"، وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها اليوم، الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التى سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجيا.

وليد سليمان أثناء زيارته عبد الشافى: مبروك للزمالك.. ولم أقصد إصابتك

حرص وليد سليمان، جناح الأهلى، على تهنئة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، بالفوز فى مباراة القمة 120، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، قائلاً له:"احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له عبد الشافى عدم وجود أزمة بعدما تعرض لكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء القمة.