شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يخضع لأشعة على الخلفية لتحديد برنامج العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، أن عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكرة الأول سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية، لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له اللاعب فى الفترة المقبلة، حيث تعرض عبد الله للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما أول أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدوري الممتاز في مباراة.

أضاف المنيرى، إنه التشخيص المبدئ لإصابة السعيد "شد فى العضلة الخلفية" وغيابه عن الملاعب يستمر لمدة أسبوع، إلا إن اللاعب سيخضع فى الوقت الحالى لأشعة على العضلة للتأكد من الإصابة وتحديد البرنامج العلاجى لعودة السعيد للملاعب فى أسرع وقت.

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الهام الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز وحصد 3 نقاط غالية في مشوار الفريق.