شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتعادل مع الاتحاد السكندرى 0/0 ويعقد موقفه فى جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل وادى دجلة والإتحاد السكندرى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في ختام فعاليات الجولة الـ21 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر بجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 30 نقطة ومازال في المركز الخامس .

جاءت احداث الشوط متوسط المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على مرمى الفريقين ، بالرغم من رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز وخاصة أصحاب الأرض أصحاب المركز السادس عشر بجدول الدورى والذين حاولوا شن العديد من الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد السكندرى الذى زاد عن مرماه ببسالة ، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو الاتحاد استغلال هجوم دجلة في صناعة بعض الهجمات المرتدة عن طريق نور السيد وخالد قمر .

Advertisements

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو وادى دجلة بكل قوة بغية إحراز هدف التقدم ودانت لهم السطيرة في الوقت الذى مال فيه لاعبو الإتحاد للخلف للحفاظ على النتيجة واعتمدوا على الهجمات المرتدة والتي كان من إحداها كاد إسلام جمال إحراز هدف السبق لولا أن أخطأ المرة ، بينما وفى الدقيقة 80 أرتطمت كرة احمد شريف لاعب دجلة في القائم الأيسر للاتحاد السكندرى لتنتهى المباراة بالتعادل .