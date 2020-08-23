الامارات | بايرن ميونخ يهزم باريس سان جرمان ويتوَج بلقب دوري أبطال أوروبا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم فريق بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان (1-0)، في المباراة الجارية بينهما، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحسم فريق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان بهدف وحيد أحرزه اللاعب كينغسيلي كومان، ليحرز بذلك البطولة السادسة في تاريخه.
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