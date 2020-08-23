الامارات | إيغور: أسعى لاستعادة جاهزيتي بنسبة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور: أسعى لاستعادة جاهزيتي بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صانع ألعاب فريق كرة القدم بنادي الشارقةـ إيغور كورنادو، أنه يسعى بقوة لاستعادة جاهزيته للموسم الجديد 2020-2021، بعد الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، وخضع بسببها لعملية جراحية، ما حرمه الظهور بمستواه الحقيقي الذي قاد به فريق الشارقة للفوز بلقب دوري الخليج العربي للموسم قبل الماضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعمل حالياً بشكل جيد حتى أصل إلى الجاهزية المطلوبة بدرجة 100%».

وتحدث إيغور عن مباراة فريقه أمام عجمان في افتتاح مباريات الدورة الرباعية الودية، مشيراً إلى أنهم بالتأكيد لم يكونوا راغبين كلاعبين في الخسارة أمام عجمان في المباراة الأولى 1-2. وقال: «مثل هذه المباريات تعد فرصة جيدة للاستعداد الجيد للموسم الجديد، بجانب أنها فرصة للمدرب للوقوف على الفريق، وعلى مستويات العناصر الجديدة في الفريق، ومنح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة اللعب».

وظهر إيغور كورنادو خلال مبارياته فريقه الشارقة في الدورة الرباعية التي ينظمها النادي، وقد صبغ شعره باللون الأبيض، قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

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يذكر أن إيغور كورنادو كان قد تعرض خلال الموسم الماضي للإصابة في مباراة فريقه أمام حتا في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، وغاب عن الملاعب فترة طويلة، بسبب العملية الجراحية التي خضع لها.

ويمثل إيغور أيقونة فريق الشارقة، من خلال المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه مع الفريق، وصنعه للفارق في صفوف فريقه.

• إيغور غاب عن الملاعب فترة طويلة بسبب العملية الجراحية الموسم الماضي.

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