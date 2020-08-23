شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام نهائي دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ ينهي مشوار «خرافي» بمعادلة رقم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم بايرن ميونخ لقب النسخة رقم 65 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تغلب على فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في نهائي موسم 2019/2020.

وتوج العملاق البافاري باللقب الأوروبي الأكبر للمرة السادسة في تاريخه، ليعادل سجل ليفربول ويصبح ثالث أكثر الأندية تتويجًا بلقب هذه المسابقة خلف ريال مدريد (13) وآي سي ميلان (7).

وحافظ بايرن ميونخ على سجل الكرة الألمانية المميز ضد الأندية الفرنسية في النهائيات الأوروبية، فتمكن من تحقيق رابع انتصار للكرة الألمانية على الكرة الفرنسية في نهائيات المسابقات الأوروبية بعد فوزه على سانت إيتيان في نسخة عام 1976 وعلى بوردو في نهائي كأس الإتحاد الأوروبي 1996من دوري الأبطال، وفوز فيردر بريمن ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1992 ضد موناكو.

وأصبح العملاق البافاري أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يفوز بجميع المباريات التي لعبها خلال الموسم في طريقه للتويج للقب (11) بنسبة انتصارات 100% في حادثة غير مسبوقة أبدًا في تاريخ المسابقة سواء مسماها القديم (الكأس الأوروبية) أو مسماها الحالي (دوري أبطال أوروبا).

وحقق بايرن الثلاثية التاريخية (الدوري، الكأس المحلي ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2012/2013، ليصبح ثاني فريق فقط في تاريخ القارة الأوروبية الذي يتمكن من تحقيق الثلاثية بعد برشلونة الإسباني في موسمي 2008/2009 و2014/2015.

ولعب الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب باريس سان جيرمان السابق ولاعب بايرن ميونخ الحالي، دور البطولة بتسجيله هدف المباراة الوحيد، ليقود العملاق البافاري للتويج باللقب الأوروبي الأكبر، ليواصل اللاعب حصده للألقاب خلال مسيرة لامعة حصد خلالها أبن الـ24 عامًا 20 لقبًا على مستوى الأندية والمنتخبات، من بينها ألقاب الدوري المحلية في فرنسا، إيطاليا وألمانيا، وكأس العالم، واليوم دوري الأبطال.

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