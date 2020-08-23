شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: القمة حاجة عالمية تخليك تستمتع وأنت تشاهدها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى محمد،لاعب نادى الزمالك، إن زواجه لم يؤثر عليه سلباً فى الملعب كما يعتقد البعض، بل كان دافعاً له ومحفز من أجل تقديم أداء أفضل، مشيداً بزوجته التى تدعمه بشكل مستمر ومتواصل، وتابع:«واقفة جنبى وتشجعنى بشكل مستمر.. والله على طول فى ضهرى».
وأضاف مصطفى خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الزواج كان دافعاً له فى تحسين مستواه ، وتابع:«أنا اتجوزت وبعد أسبوعين دخلت معسكرات ووزنى نزل».
وعلق مصطفى محمد على مباراة القمة قائلاً:«حاجة عالمية تخليك تستمتع وأنت تشاهدها».
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