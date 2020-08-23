شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: المهاجم دوره يصنع الفرص.. والحظ لم يكن معي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، إن المهاجم عليه أن يقدم أداء أفضل في الملعب بينما إحرازه للأهداف أمر توفيقى من عند الله سبحانه وتعالى، وتابع: «أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا.. والجوان دى توفيق من عند ربنا.

وأضاف مصطفى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يلتفت إلى الذين ينتقدونه على عدم إحرازه للأهداف، مشدداً على أن المهاجم من دوره يصنع فرص أيضاً للآخرين في الفريق وليس شرطاً أن يكون قاصر دوره على تسجيل الأهداف.

وتابع:«بحذف كل مواقع التواصل الاجتماعى بتعتى من على الموبايل قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم باسترجعهم، ومش ببص على الانتقادات».

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن هجوم البعض عليه، بسبب عدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة، قال محمد مصطفى مداعباً «الإبراشى»، قائلاً: «أيه ده أنا كنت بتهاجم..والله ما أعرف».