شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية «كومان» تتوج بايرن ميونخ بطلًا لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه بهدف نظيف على منافسه باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحملت المباراة ندية كبيرة في الشوط الأول، إذ أهدر روبيرت ليفاندوفسكي فرصتين محققتين لتسجيل الهدف الأول بعدما ارتطمت إحدى كراته بعارضة كيلور نافاس، قبل أن يتكفل الحارس الكوستاريكي بالتصدي لرأسية أخرى منه من على بعد سنتيمترات من المرمى.

وبالمثل، نجح الأخطبوط مانويل نوير، في التصدي لانفراد تام من النجم البرازيلي نيمار، كما أوقف خطورة النجم الفرنسي كيليان مبابي كذلك.

وفي الشوط الثاني، تفوق بايرن ميونخ على منافسه ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 من رأسية فرنسية لكينجسلي كومان من عرضية رائعة للظهير الأيمن كيميتش.

ولم تنجح جهود نيمار وزملائه في تعديل النتيجة، واستمروا في إهدار الهجمات، كما استمر نوير في التألق لينتهي اللقاء بتتويج العملاق البافاري بالبطولة.

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