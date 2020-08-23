شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلي يهاجم اللاعبين: عليهم الاستفاقة وتحقيق نتائج إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استيائه الشديد، من المستوى الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة حرس الحدود، التي اقيمت مساء الاحد، ضمن مباريات الأسبوع ال21 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لست راض عن الأداء في مباراتي دجلة والحدود، حيث كان لا بد من الفوز في تلك المباراتين»

وأضاف:«سنواجه منافسين أقوى من الحرس خلال الجولات المقبلة، يجب على اللاعبين الاستفاقة سريعا والعبور من تلك الفترة بنتائج إيجابية».

وأشار إلى جدول ترتيب الدوري متقارب جدا، فوز مباراة يصعد بك 5 مراكز، وكذلك خسارة مباراة أو مباراتين تضع الفريق في مراكز الهبوط.