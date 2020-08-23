شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «البطولة» المغربية، أن نادي بيراميدز بات قريبًا من الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي هيبي فورتشن الصيني منذ أيام عن فسخ الكعبي عقده معهم بالتراضي.

وقالت الصحيفة، إن نادي بيراميدز قدم عرضًا مغريًا للكعبي، يتقاضى على إثره أيوب مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد، أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري.

وأشارت بأن عدد من الأندية المغربية على رأسها الوداد إلى جانب النادي الأهلي كانوا يرغبون في التعاقد مع أيوب الكعبي، لكن عرض بيراميدز قرب اللاعب من الانضمام له، وأبعد فكرة التعاقد معه من قبل الفرق المغربية.